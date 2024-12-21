Володимир Зеленський звільнив українських послів в Литві, Японії, Індонезії та інших країнах

Президент України підписав укази про звільнення послів.

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Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, які стосуються звільнення українських послів у різних країнах.

Зокрема, відповідно до Указів Президента України, були звільнені:

Павло Рябікін з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці (Указ №868/2024);

Сергій Корсунський з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії (Указ №866/2024);

Петро Бешта з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці (Указ №865/2024);

Андрій Таран з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Словенія (Указ №864/2024);

Андрій Праведник з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Руанда (Указ №863/2024);

Василь Гамяніна з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індонезія та Представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії (Указ №867/2024).

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