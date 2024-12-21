Володимир Зеленський звільнив українських послів в Литві, Японії, Індонезії та інших країнах

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, які стосуються звільнення українських послів у різних країнах.
Зокрема, відповідно до Указів Президента України, були звільнені:
Павло Рябікін з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці (Указ №868/2024);
Сергій Корсунський з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії (Указ №866/2024);
Петро Бешта з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці (Указ №865/2024);
Андрій Таран з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Словенія (Указ №864/2024);
Андрій Праведник з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Руанда (Указ №863/2024);
Василь Гамяніна з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індонезія та Представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії (Указ №867/2024).
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