На Київщині російський дрон зачепився в деревах

ДСНС з дерева зняли ворожий безпілотник без боєголовки.

Фото: ДСНС

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій в одному з населених пунктів Київської області зняли з дерева залишки ворожого безпілотного летального апарата. Як повідомили в ДСНС, цей БпЛА не мав бойової частини і не становив загрози для місцевих жителів.

«У одному з населених пунктів Київської області піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки. На щастя, цей БпЛА не мав бойової частини й не становив загрози для мешканців», — йдеться в повідомленні відомства.

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