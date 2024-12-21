На Киевщине российский дрон зацепился в деревьях

ГСЧС с дерева сняли вражеский беспилотник без боеголовки.

Фото: ГСЧС

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в одном из населенных пунктов Киевской области сняли с дерева остатки вражеского беспилотного летательного аппарата. Как сообщили в ГСЧС, этот БпЛА не имел боевой части и не представлял угрозы для местных жителей.

«В одном из населенных пунктов Киевской области пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины сняли с дерева остатки вражеского беспилотника-приманки. К счастью, этот БпЛА не имел боевой части и не представлял угрозы для жителей», - говорится в сообщении ведомства.

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