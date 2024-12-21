Чем выше доход, тем выше налоги – Даниил Гетманцев анонсировал реформу в 2025 году

В 2025 году Верховная Рада может рассмотреть повышение налогов для украинцев с высокими официальными доходами.

Фото: epravda.com.ua

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что следующий, послевоенный, созыв парламента должен принять прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц, которая будет предусматривать повышение налогов для тех украинцев, чьи официальные доходы превышают средний уровень. В интервью «Интерфакс-Украина» он отметил, что часть шкалы превысит 18%, а часть будет ниже.

«Думаю, что это абсолютно правильное решение, к которому мы уже готовы», - подчеркнул Гетманцев.

Кроме того, он заверил, что повышенная ставка военного сбора с 1,5% до 5% будет действовать только до конца военного положения. «Эти 3,5% соскочат сами по себе», - добавил он, пояснив, что нет необходимости ни в каких изменениях в закон.

Гетманцев также прокомментировал реакцию работодателей на повышение военного сбора, предположив, что в зависимости от спроса на рынке труда, работодатели могут либо взять на себя это повышение, либо переложить его на работников. По его словам, на рынке труда сейчас наблюдается структурная безработица: высококвалифицированные кадры в дефиците, но общая безработица выросла до 18,2% по сравнению с мирным временем.

Кроме этого, депутат отверг опасения относительно увеличения теневой экономики из-за повышения налогов, подчеркнув, что это «абсолютно бессмысленные манипулятивные разговоры от псевдоэкспертов о провоцировании этим законом тени. Мне даже стыдно комментировать, что повышение «аж» на 3,5% военного сбора заставляет идти в тень. Мы знаем, что зарплаты в тени - это одна из самых распространенных схем с уклонением от налогообложения на протяжении всех лет независимости. Поэтому никак это на тенизацию не повлияет. Тени на рынке труда всегда существовали, и повышение военного сбора не приведет к увеличению этих явлений», - отметил Гетманцев.

Он также отметил растущий тренд детенизации заработных плат благодаря усилиям ответственного бизнеса и усиленному контролю со стороны Налоговой службы.

«Предприятия очень хорошо знают, что если заработная плата ниже средней в отрасли, то это один из критериев того, чтобы предприятие усиленно отрабатывалось на уровне налогового контроля», - объяснил депутат.

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