Практика судов
  1. В Украине

Чем выше доход, тем выше налоги – Даниил Гетманцев анонсировал реформу в 2025 году

11:47, 21 декабря 2024
В 2025 году Верховная Рада может рассмотреть повышение налогов для украинцев с высокими официальными доходами.
Чем выше доход, тем выше налоги – Даниил Гетманцев анонсировал реформу в 2025 году
Фото: epravda.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что следующий, послевоенный, созыв парламента должен принять прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц, которая будет предусматривать повышение налогов для тех украинцев, чьи официальные доходы превышают средний уровень. В интервью «Интерфакс-Украина» он отметил, что часть шкалы превысит 18%, а часть будет ниже.

«Думаю, что это абсолютно правильное решение, к которому мы уже готовы», - подчеркнул Гетманцев.

Кроме того, он заверил, что повышенная ставка военного сбора с 1,5% до 5% будет действовать только до конца военного положения. «Эти 3,5% соскочат сами по себе», - добавил он, пояснив, что нет необходимости ни в каких изменениях в закон.

Гетманцев также прокомментировал реакцию работодателей на повышение военного сбора, предположив, что в зависимости от спроса на рынке труда, работодатели могут либо взять на себя это повышение, либо переложить его на работников. По его словам, на рынке труда сейчас наблюдается структурная безработица: высококвалифицированные кадры в дефиците, но общая безработица выросла до 18,2% по сравнению с мирным временем.

Кроме этого, депутат отверг опасения относительно увеличения теневой экономики из-за повышения налогов, подчеркнув, что это «абсолютно бессмысленные манипулятивные разговоры от псевдоэкспертов о провоцировании этим законом тени. Мне даже стыдно комментировать, что повышение «аж» на 3,5% военного сбора заставляет идти в тень. Мы знаем, что зарплаты в тени - это одна из самых распространенных схем с уклонением от налогообложения на протяжении всех лет независимости. Поэтому никак это на тенизацию не повлияет. Тени на рынке труда всегда существовали, и повышение военного сбора не приведет к увеличению этих явлений», - отметил Гетманцев.

Он также отметил растущий тренд детенизации заработных плат благодаря усилиям ответственного бизнеса и усиленному контролю со стороны Налоговой службы.

«Предприятия очень хорошо знают, что если заработная плата ниже средней в отрасли, то это один из критериев того, чтобы предприятие усиленно отрабатывалось на уровне налогового контроля», - объяснил депутат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины реформа военный сбор налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурору припомнили ДТП с пострадавшим – кандидату отказали во внесении представления о назначении на должность судьи

События прошлого не позволили кандидату на должность судьи получить судейскую мантию.

Иностранцы из определенных стран смогут обрести украинское гражданство по упрощенной процедуре – парламент одобрил законопроект

В отличие от предыдущего законопроекта Президента 10425 о множественном гражданстве, где были четко указано, иностранцы из каких стран имеют право обретать гражданство Украины в упрощенном порядке, одобренный парламентом за основу законопроект 11469 предусматривает поручение правительству определить перечень в дополнительном законопроекте.

КСУ признал неконституционной норму об увольнении прокурора в случае реорганизации органа прокуратуры или сокращения штата

Конституционный Суд признал неконституционной норму, согласно которой прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, где прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

Подача заявлений о предоставлении отсрочки с контактными данными не является уточнением военно-учетных данных – апелляционный суд

Апелляционный админсуд указал, что заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации не касаются вопроса уточнения учетных данных, поэтому их подача не может считаться уточнением военно-учетных данных.

Верховная Рада не успеет принять закон о создании Высшего административного суда до конца года, как того требовал МВФ

МВФ записал в требования Меморандума, что Украина должна принять закон о создании Высшего административного суда до конца 2024 года, но, очевидно, парламент в этом году уже не соберется.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду