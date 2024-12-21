Чим вище дохід, тим вище податки – Данило Гетманцев анонсував реформу в 2025 році

У 2025 році Верховна Рада може розглянути підвищення податків для українців з високими офіційними доходами.

Фото: epravda.com.ua

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що наступне, післявоєнне, скликання парламенту має ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, яка передбачатиме підвищення податків для тих українців, чиї офіційні доходи перевищують середній рівень. В інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» він зазначив, що частина шкали перевищить 18%, а частина буде нижчою.

«Думаю, що це абсолютно правильне рішення, до якого ми вже готові», – підкреслив Гетманцев.

Крім того, він запевнив, що підвищена ставка військового збору з 1,5% до 5% буде діяти лише до кінця воєнного стану. «Ці 3,5% зіскочать самі по собі», – додав він, пояснивши, що немає потреби в жодних змінах до закону.

Гетманцев також прокоментував реакцію роботодавців на підвищення військового збору, припустивши, що в залежності від попиту на ринку праці, роботодавці можуть або взяти на себе це підвищення, або перекласти його на працівників. За його словами, на ринку праці нині спостерігається структурне безробіття: висококваліфіковані кадри в дефіциті, але загальне безробіття зросло до 18,2% в порівнянні з мирним часом.

Крім цього, депутат відкинув побоювання щодо збільшення тіньової економіки через підвищення податків, наголосивши, що це «абсолютно безглузді маніпулятивні розмови від псевдоекспертів про провокування цим законом тіні. Мені навіть соромно коментувати, що підвищення «аж» на 3,5% військового збору змушує йти в тінь. Ми знаємо, що зарплати в тіні – це одна з найпоширеніших схем з ухиленням від оподаткування протягом усіх років незалежності. Тому ніяк це на тінізацію не вплине. Тіні на ринку праці завжди існували, і підвищення військового збору не призведе до збільшення цих явищ», – зазначив Гетманцев.

Він також наголосив на зростаючому тренді детінізації заробітних плат завдяки зусиллям відповідального бізнесу та посиленому контролю з боку Податкової служби.

«Підприємства дуже добре знають, що якщо заробітна плата нижча за середню в галузі, то це один із критеріїв того, щоб підприємство посилено відпрацьовувалося на рівні податкового контролю», – пояснив депутат.

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