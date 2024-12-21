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Україна готує механізм підвищення пенсій для пенсійної реформи

11:29, 21 грудня 2024
Пенсійна реформа включатиме індексацію та зміни в законодавстві.
Україна готує механізм підвищення пенсій для пенсійної реформи
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У листі про наміри до керівництва МВФ українська влада заявила про намір провести пенсійну реформу, основним механізмом підвищення пенсій стане їх індексація. Відповідно до Меморандуму, уряд планує подати до парламенту законопроект, який забороняє будь-які зміни пенсійної системи поза пенсійним законодавством до кінця березня 2025 року.

Крім того, уряд має намір об'єднати різні галузеві законодавчі акти, що регулюють пенсійні права, в єдину систему. Також буде введено обмеження на додаткові виплати певним категоріям пенсіонерів, а підвищення пенсій здійснюватиметься лише через індексацію.

Експерти МВФ відзначають, що в державному бюджеті на 2025 рік передбачено початок пенсійної реформи, метою якої є створення стійкої пенсійної системи, що відповідатиме стандартам ЄС, а також скорочення спеціальних пенсійних угод.

Меморандум підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

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МВФ пенсія

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