Росія атакувала авіабомбами Херсонський онкоцентр – фото

20 грудня ввечері росія завдала удар по Херсонському регіональному онкоцентру, використавши дві керовані авіабомби. Про це повідомили Міністерство охорони здоров’я України та голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Згідно з інформацією МОЗ, медичний заклад зазнав значних руйнувань, але всі пацієнти та медпрацівники, що перебували в укритті, залишилися неушкодженими. Відзначено, що це вже черговий акт терору з боку Росії, спрямований на знищення важливих для життя інфраструктурних об'єктів.
«Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. Росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресорки, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя», — зазначив Олександр Прокудін.
Фото: Олександр Прокудін
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.