Запланований удар чи каприз Путіна – у Defence Express дали версію на обстріл Києва

20 грудня Київ міг стати ціллю Росії без вибору конкретного об'єкта.

Фото: КМДА

20 грудня російські війська атакували Київ балістичними ракетами з ОТРК «Іскандер» та/або північнокорейськими KN-23. У той самий день ворог піднімав у повітря МіГ-31К, які є носіями ракет Х-47 «Кинджал», але пуски не відбулися.

Аналітики Defence Express припускають, що, зважаючи на точність ракет KN-23, цілями могли бути саме загальні об'єкти столиці, а не конкретні цілі. Враховуючи, що обстріл стався після погроз Путіна та різкої реакції президента України Володимира Зеленського, є припущення, що удар міг бути спонтанним рішенням Кремля. Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що адекватна людина не могла запропонувати «технологічну дуель» над Києвом між російською балістичною ракетою «Орєшнік» і західними системами ППО , як це зробив Путін, тільки відморозок.

Експерти зазначають, що Росія добре обізнана з потужністю протиповітряної оборони Києва. Зокрема, 16 травня 2023 року противник здійснив найбільшу атаку на українську ППО, використавши 16 балістичних ракет та інші види зброї, однак ця спроба не досягла мети.

Зазначається, що 20 грудня обстріл вівся лише балістичними та аеробалістичними ракетами, без використання крилатих ракет чи БПЛА. Підготовка крилатих ракет займає більше часу, оскільки для їх запуску необхідно переміщати стратегічні бомбардувальники, заряджати ракети й підвішувати їх на носії.

Аналітики підкреслюють, що, якби атака була спланованою, вона, ймовірно, була б комбінованою, на кшталт попереднього обстрілу 13 грудня, коли було використано 287 ракет і дронів. Вони також сумніваються, що Росія могла підготувати балістичні ракети за такий короткий час.

Міністерство оборони РФ заявило, що обстріл був відповіддю на удар по виробництву ракетного палива в Ростовській області, здійснений 18 грудня. Таким чином, експерти вважають, що, попри відсутність планування, ця атака була відповіддю на попередні удари, а не на слова Зеленського.

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