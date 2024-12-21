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Запланированный удар или каприз Путина – в Defence Express дали версию на обстрел Киева

10:35, 21 декабря 2024
20 декабря Киев мог стать целью России без выбора конкретного объекта.
Запланированный удар или каприз Путина – в Defence Express дали версию на обстрел Киева
Фото: КМДА
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20 декабря российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами с ОТРК «Искандер» и/или северокорейскими KN-23. В тот же день враг поднимал в воздух МиГ-31К, которые являются носителями ракет Х-47 «Кинжал», но пуски не состоялись.

Аналитики Defence Express предполагают, что, учитывая точность ракет KN-23, целями могли быть именно общие объекты столицы, а не конкретные цели. Учитывая, что обстрел произошел после угроз Путина и резкой реакции президента Украины Владимира Зеленского, есть предположение, что удар мог быть спонтанным решением Кремля. Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что адекватный человек не мог предложить «технологическую дуэль» над Киевом между российской баллистической ракетой «Орешник» и западными системами ПВО, как это сделал Путин, только отморозок.

Эксперты отмечают, что Россия хорошо осведомлена с мощностью противовоздушной обороны Киева. В частности, 16 мая 2023 года противник совершил крупнейшую атаку на украинскую ПВО, использовав 16 баллистических ракет и другие виды оружия, однако эта попытка не достигла цели.

Отмечается, что 20 декабря обстрел велся только баллистическими и аэробаллистическими ракетами, без использования крылатых ракет или БПЛА. Подготовка крылатых ракет занимает больше времени, поскольку для их запуска необходимо перемещать стратегические бомбардировщики, заряжать ракеты и подвешивать их на носители.

Аналитики подчеркивают, что, если бы атака была спланированной, она, вероятно, была бы комбинированной, вроде предыдущего обстрела 13 декабря, когда было использовано 287 ракет и дронов. Они также сомневаются, что Россия могла подготовить баллистические ракеты за такое короткое время.

Министерство обороны РФ заявило, что обстрел был ответом на удар по производству ракетного топлива в Ростовской области, осуществленный 18 декабря. Таким образом, эксперты считают, что, несмотря на отсутствие планирования, эта атака была ответом на предыдущие удары, а не на слова Зеленского.

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россия Киев путин война Владимир Зеленский обстрел

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