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После масштабной кибератаки украинцы временно не могут зарегистрировать авто

10:17, 21 декабря 2024
Как работают сервисные центры и какие услуги временно приостановлены из-за кибератаки со стороны России, рассказали в МВД.
После масштабной кибератаки украинцы временно не могут зарегистрировать авто
Фото: chk.hsc.gov.ua
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Как писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила о самой масштабной кибератаке на государственные реестры за все время. Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины сообщили о приостановлении отдельных регистрационных услуг на фоне кибератаки, осуществленной Россией на государственные реестры. Как отметила главный специалист по связям с общественностью регионального сервисного центра МВД в Киеве Дарья Будько, из-за сбоев в работе реестров временно приостановлена выдача свидетельств о регистрации и номерных знаков. Будько в эфире Украинского радио также отметила, что сейчас идет работа по восстановлению реестров, однако точные сроки восстановления еще не определены.

«Сейчас из-за приостановления предоставления отдельных регистрационных услуг произошло приостановление выдачи свидетельств о регистрации и номерных знаков. Мы временно не можем сделать такие регистрационные операции, как договор купли-продажи, заключенный в МВД, принять договоры купли-продажи, которые были подписаны в субъекте хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАП или через «Дію». Также недоступны такие регистрационные операции, как переоформление нового владельца с договором дарения, изменения и по наследству, а также лизинг, по биржевой сделке и выбраковка. То есть имеются в виду те регистрационные операции, при которых происходит смена собственника транспортного средства. В то же время остаются доступными следующие услуги: первая регистрация новых транспортных средств и ввезенных из-за границы, установка ГБО, замена бронирования заказа, продление срока хранения номерных знаков, экзаменационные услуги, прием экзаменов и выдача водительского удостоверения, замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также назначение надлежащего пользователя», - отметила Дарья Будько.

Граждане могут обращаться за консультацией на горячую линию Главного сервисного центра МВД по телефону 044-290-19-88. Оперативную информацию можно найти на официальных страницах МВД в социальных сетях.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в г. Киеве сообщило, что все отделы ГРАГС Центральной юстиции работают в обычном штатном режиме.

Вместе с тем, Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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