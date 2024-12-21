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Після масштабної кібератаки українці тимчасово не можуть зареєструвати авто

10:17, 21 грудня 2024
Як працюють сервісні центри та які послуги тимчасово призупинені через кібератаку з боку Росії, розповіли в МВС.
Після масштабної кібератаки українці тимчасово не можуть зареєструвати авто
Фото: chk.hsc.gov.ua
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Як писала «Судово-юридична газета», міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила про наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри за весь час. Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України повідомили про призупинення окремих реєстраційних послуг на фоні кібератаки, здійсненої Росією на державні реєстри. Як зазначила головна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС у Києві Дарина Будько, через збої в роботі реєстрів тимчасово призупинено видачу свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків. Будько в ефірі Українського радіо також зазначила, що наразі триває робота з відновлення реєстрів, однак точні терміни відновлення ще не визначені.

«Наразі через призупинення надання окремих реєстраційних послуг відбулося призупинення видачі свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків. Ми тимчасово не можемо зробити такі реєстраційні операції, як договір купівлі-продажі, укладений в МВС, прийняти договори купівлі-продажу, які були підписані в суб'єкті господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПах або через "Дію". Також недоступні такі реєстраційні операції, як переоформлення нового власника з договором дарування, зміни та за спадщиною, а також лізинг, за біржовою угодою та вибракування. Тобто маються на увазі ті реєстраційні операції, при яких відбувається зміна власника транспортного засобу. Водночас залишаються доступними наступні послуги: перша реєстрація нових транспортних засобів та ввезених з-за кордону, встановлення ГБО, заміна бронювання замовлення, продовження терміну зберігання номерних знаків, екзаменаційні послуги, прийом іспитів і видача посвідчення водія, заміна та відновлення водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також призначення належного користувача», – зазнчила Дарина Будько.

Громадяни можуть звертатися за консультацією до гарячої лінії Головного сервісного центру МВС за телефоном 044-290-19-88. Оперативну інформацію також можна знайти на офіційних сторінках МВС у соціальних мережах.

Як писала «Судово-юридична газета», Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у м. Києві повідомило, що всі відділи ДРАЦС Центральної юстиції працюють у звичайному штатному режимі. 

Разом з тим, Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

Через атаку на державні реєстри у Електронному суді ввели низку обмежень.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на державні реєстри та встановила, що до неї причетне хакерське угруповання, пов’язане з Головним розвідувальним управлінням Генштабу ЗС РФ.

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