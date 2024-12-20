За кібератакою на держреєстри Мін’юсту стоять хакери ГРУ РФ, — СБУ

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на державні реєстри та встановила, що до неї причетне хакерське угруповання, пов’язане з Головним розвідувальним управлінням Генштабу ЗС РФ.

Фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила про наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри за весь час — зокрема відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів. Йдеться також про Державний реєстр актів цивільного стану громадян і Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Департамент кібербезпеки СБУ інформує, що до масштабної кібератаки на державні реєстри Мін’юсту причетні російські спецслужби.

Т.в.о. керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов розповів, що Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції.

Також встановлено, що до неї причетне хакерське угруповання, пов’язане з Головним розвідувальним управлінням Генштабу ЗС РФ.

«З перших хвилин Департамент кібербезпеки СБУ виїхав на місце і безпосередньо включився в роботу з локалізації кібератаки. Загалом працюємо за трьома напрямами: відбиття нападу, відновлення працездатності інфраструктури, а також документування цього воєнного злочину. Основною версією, яку розглядає СБУ, є те, що за цією кібератакою стоять російські спецслужби, зокрема хакерське угрупування ГРУ РФ», – зазначив Володимир Карастельов.

За його словами, кримінальне провадження розслідується зокрема й за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Своєю чергою Ольга Стефанішина зазначила, що діяльність державних реєстрів, які адмініструються Мін’юстом, призупинено.

Наразі тривають роботи для їхнього відновлення. А всі дані, які знаходилися у реєстрах, збережені і також будуть відновлені.

Крім того, Мін’юст зазначає, що кібератака не вплинула на роботу інших інформаційних систем держави.

Як писала «Судово-юридична газета», Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у м. Києві повідомило, що всі відділи ДРАЦС Центральної юстиції працюють у звичайному штатному режимі.

Разом з тим, Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

Через атаку на державні реєстри у Електронному суді ввели низку обмежень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.