Через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг

У сервісному центрі МВС заявили, що терміни відновлення роботи реєстрів поки невідомі.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

Головний сервісний центр МВС повідомив, що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів Сервісні центри МВС призупинили надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника:

- за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;

- за договором дарування, міни, за спадщиною

- за договором лізингу, біржовою угодою;

- вибракування.

Водночас лишаються доступним послуги:

- перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);

- встановлення ГБО;

- заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

- екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);

- заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

- призначення належного користувача.

«IT-фахівці компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру.

Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює – сервісні центри МВС відновлять надання послуг», - заявили у МВС.

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