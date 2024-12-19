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Через збої в мережевій інфраструктурі реєстри Мін'юсту тимчасово недоступні

17:34, 19 грудня 2024
У Мін'юст заявили про масштабний збій у роботі державних реєстрів.
Через збої в мережевій інфраструктурі реєстри Мін'юсту тимчасово недоступні
Фото: pravda.com.ua
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Міністерство юстиції України повідомило про серйозний збій в мережевій інфраструктурі, що обслуговує державні реєстри. У своєму зверненні міністерство вибачилося за тимчасові незручності та запевнило, що фахівці ДП «Національні інформаційні системи» працюють над відновленням роботи всіх сервісів.

«Розуміємо, наскільки важливим для кожного з вас є доступ до державних реєстрів та сервісів, і щиро перепрошуємо за тимчасові незручності. На жаль, ми зіткнулися з серйозним викликом – масштабним збоєм на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує реєстри. Ми добре усвідомлюємо, як це може вплинути на ваші плани та справи. Хочемо запевнити вас, що команда фахівців ДП «Національні інформаційні системи» працює у посиленому режимі, докладаючи максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Безпека даних є нашим головним пріоритетом!», — йдеться у повідомленні Мін'юсту.

Відомство зазначило, що роботи з усунення проблем тривають, і через це Єдині та Державні реєстри, а також вебсайти Мін'юсту, ДП «НАІС» та колцентр будуть недоступні до кінця дня. Міністерство наголосило, що безпека даних залишається головним пріоритетом під час усунення несправностей.

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Міністерство юстиції України

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