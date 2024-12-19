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Апеляційна палата Вищого антикорсуду повторно розгляне справу ексголови Рахункової палати Валерія Пацкана

17:07, 19 грудня 2024
Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду про закриття провадження та скерував її на новий розгляд.
Апеляційна палата Вищого антикорсуду повторно розгляне справу ексголови Рахункової палати Валерія Пацкана
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Колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду розглянула касаційну скаргу прокурора на ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про закриття кримінального провадження щодо колишнього народного депутата, ексголови Рахункової палати. Мова йде про Валерія Пацкана.

За результатами розгляду ККС ВС постановив скасувати ухвалу АП ВАКС та направити кримінальне провадження на новий апеляційний розгляд.

Зазначається, що ексдепутату інкриміновано зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Він отримав компенсацію за оренду житла попри те, що мав квартиру у власності.

У САП нагадали, що фігурант, за версією слідства, з жовтня 2017 року по березень 2018 року попри наявність власної квартири у столиці отримав компенсації за житло у сумі 281 тис. грн. 

Вироком суду першої інстанції ексдепутата визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

У квітні 2024 року АП ВАКС скасувала вирок суду першої інстанції і закрила кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях ексдепутата.

Повний текст постанови ККС ВС від 19 грудня 2024 року у справі № 991/6481/22 буде проголошено 20 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Апеляційна палата ВАКС винесла рішення закрити справу проти ексголови Рахункової палати Валерія Пацкана у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

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Верховний Суд ВАКС Апеляційна палата ВАКС

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