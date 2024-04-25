Практика судів
  1. В Україні

Апеляція ВАКС визнала невинуватим ексголову Рахункової палати Валерія Пацкана і закрив справу проти нього

11:23, 25 квітня 2024
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла рішення закрити справу проти Валерія Пацкана.
Апеляція ВАКС визнала невинуватим ексголову Рахункової палати Валерія Пацкана і закрив справу проти нього
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла рішення закрити справу проти ексголови Рахункової палати Валерія Пацкана у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення. Про це він повідомив у соцмережі і надав фото судової постанови.

"Кримінальне провадження за обвинуваченням Пацкана Валерія Васильовича закрити на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у звʼязку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", — процитував рішення ВАКСу Валерій Пацкан.

Пацкан заявив, що справу проти нього було відкрито через те, що "Рахункова палата планувала перевірити "певні структури".

"Справа почалась з того, що мені чітко дали зрозуміти: якщо Рахункова буде перевіряти певні структури — мене будуть наздоганяти. Після моєї відмови ініціатори процесу пішли силовим шляхом: порушили кримінальну справу, зняли з посади очільника Рахункової палати. На щастя, сьогодні — кінець ганебної справи", — повідомив він.

Фото: Валерій Пацкан

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект, за яким податківці будуть повідомляти НАБУ про ознаки надання хабарів службовій особі іноземної держави

Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні контролюючий орган керується відповідним переліком НАБУ.

Давид Арахамія зареєстрував законопроект про відновлення прав третіх осіб у разі їх порушення при розгляді справ про застосування санкцій

В поясненнях Арахамія посилається на рішення ВАКС, який вказав, що законодавством не передбачено у межах вирішення адміністративного спору механізму відновлення порушеного права власності третіх осіб, і одним з таких механізмів могло б бути запровадження можливості суду стягувати 100% власності українського активу та за певних умов визнавати право власності за третіми особами пропорційно їх частки, що належить їм у іноземній юрисдикції.

Міноборони пояснило, хто з військовозобов’язаних підлягає бронюванню, інфографіка

Як випливає з інфографіки, бронюванню підлягають військовозобов'язані в державних органах, органах місцевого самоврядування категорії «А» - усі, «Б» і «В» - до 50%, а також у національних органах безпеки, правоохоронних органах, судах, установах правосуддя та інших державних службах.

Як і за що судили українських військових у 2023 році: статистика Верховного Суду

За кримінальні правопорушення у 2023 році засуджено 5 339 військовослужбовців, що значно більше ніж у попередні роки.

Суддя поскаржилася на співробітників СБУ, які підбурювали обвинувачену до давання хабара судді

Неприємний інцидент зафіксовано у Івано-Франківській області.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва