Апеляція ВАКС визнала невинуватим ексголову Рахункової палати Валерія Пацкана і закрив справу проти нього

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла рішення закрити справу проти Валерія Пацкана.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла рішення закрити справу проти ексголови Рахункової палати Валерія Пацкана у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення. Про це він повідомив у соцмережі і надав фото судової постанови.

"Кримінальне провадження за обвинуваченням Пацкана Валерія Васильовича закрити на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у звʼязку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", — процитував рішення ВАКСу Валерій Пацкан.

Пацкан заявив, що справу проти нього було відкрито через те, що "Рахункова палата планувала перевірити "певні структури".

"Справа почалась з того, що мені чітко дали зрозуміти: якщо Рахункова буде перевіряти певні структури — мене будуть наздоганяти. Після моєї відмови ініціатори процесу пішли силовим шляхом: порушили кримінальну справу, зняли з посади очільника Рахункової палати. На щастя, сьогодні — кінець ганебної справи", — повідомив він.

Фото: Валерій Пацкан

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