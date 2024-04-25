Апелляция ВАКС признала невиновным экс-главу Счетной палаты Валерия Пацкана и закрыла дело против него

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение закрыть дело против Валерия Пацкана.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла решение закрыть дело против экспредседателя Счетной палаты Валерия Пацкана в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления. Об этом он сообщил в соцсети и предоставил фото судебного постановления.

"Уголовное производство по обвинению Пацкана Валерия Васильевича закрыть на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", - процитировал решение ВАКСА Валерий Пацкан.

Пацкан заявил, что дело против него было открыто из-за того, что "Счетная палата планировала проверить "определенные структуры".

"Дело началось с того, что мне четко дали понять: если Счетная будет проверять определенные структуры — меня будут догонять. После моего отказа инициаторы процесса пошли силовым путем: возбудили уголовное дело, сняли с должности главу Счетной палаты. К счастью, сегодня конец позорной дела", - сообщил он.

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