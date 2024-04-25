Тернополянин пытался незаконно отправить за границу по почте камни с отпечатками существ, которым более 400 млн лет

Киевские таможенники пресекли незаконную перевозку палеонтологических находок.

Источник фото: Киевская таможня

Киевские таможенники обнаружили и пресекли попытки незаконного вывоза за границу уникальных палеонтологических находок, которые имеют большое научное и культурное значение. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни.

Во время таможенного контроля трех международных почтовых отправлений, отправлявшихся из Украины за границу, таможенники обнаружили десять древних камней с отпечатками существ, которые были направлены в Таиланд, США и Испанию. Указано, что отправителем двух посылок в Таиланд и США был один и тот же житель Тернополя, а третья посылка шла из Киева в Испанию.

Полученные таможней образцы были направлены на экспертизу в Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины. Специалисты установили, что среди изъятых образцов есть окаменелые ракоскорпионы возрастом около 443 миллионов лет и другие уникальные палеонтологические объекты.

По факту нарушения таможенных правил были составлены протоколы по ст. 473 Таможенного кодекса Украины, а все палеонтологические находки были изъяты. Стоит отметить, что законодательством Украины не предусмотрено гражданского оборота археологических находок, поэтому все археологические предметы являются собственностью государства.

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