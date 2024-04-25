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Тернополянин намагався незаконно відправити за кордон поштою камені з відбитками істот, яким понад 400 млн років

20:00, 25 квітня 2024
Київські митники припинили незаконне перевезення палеонтологічних знахідок.
Тернополянин намагався незаконно відправити за кордон поштою камені з відбитками істот, яким понад 400 млн років
Джерело фото: Київська митниця
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Київські митники виявили та зупинили спроби незаконного вивезення за кордон унікальних палеонтологічних знахідок, які мають велике наукове і культурне значення. Про це повідомили у пресслужбі Київської митниці.

Під час митного контролю трьох міжнародних поштових відправлень, що вирушали з України за кордон, митники виявили десять древніх каменів з відбитками істот, які були направлені до Таїланду, США та Іспанії. Зазначено, що відправником двох посилок до Таїланду та США був один і той же мешканець Тернополя, а третя посилка йшла з Києва до Іспанії.

Отримані митницею зразки були направлені на експертизу до Національного науково-природничого музею НАН України. Фахівці встановили, що серед вилучених зразків є скам'янілі ракоскорпіони віком близько 443 мільйонів років та інші унікальні палеонтологічні об'єкти.

За фактом порушення митних правил були складені протоколи за ст. 473 Митного кодексу України, а всі палеонтологічні знахідки були вилучені. Варто зазначити, що законодавством України не передбачено цивільного обігу археологічних знахідок, тому всі археологічні предмети є власністю держави.

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