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Суд конфіскував у власність держави земельну ділянку, яку успадкувала громадянка рф

13:20, 25 квітня 2024
У прокуратурі зауважили, що у 2021 році громадянка рф зареєструвала право власності ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у порушення українського законодавства досі є її власницею.
Суд конфіскував у власність держави земельну ділянку, яку успадкувала громадянка рф
ілюстративне фото
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Конфіскувати у власність держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області земельну ділянку площею 0,5220 га, що належить на праві приватної власності громадянці російської федерації – таке заочне рішення ухвалив Ярмолинецький районний суд  Хмельницької області, задовольнивши позов прокурора в інтересах держави. Про це повідомляє пресслужба суду. 

У позові керівник Хмельницької окружної прокуратури пояснив, що громадянка рф на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом набула право власності на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,5220 га, яка розташована на території Ярмолинецької селищної ради Хмельницького району.

У 2021 році вона зареєструвала право власності на цю ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно й у порушення українського законодавства досі є її власницею. Земля наразі перебуває в оренді приватного підприємства. Проте у держави є всі підстави для її конфіскації, вважає прокурор.

Суд визнав позовні вимоги обґрунтованими, позаяк відповідно до Земельного кодексу України землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, протягом року мають бути відчужені. У разі невиконання цієї вимоги така ділянка підлягає конфіскації за рішенням суду.

«Відповідачка порушила визначену ст.ст. 13, 14, 41 Конституції України, ст.ст. 80, 81, 145 Земельного кодексу України процедуру використання земельної ділянки сільськогосподарського призначення та як іноземний громадянин не відчужила земельну ділянку упродовж року після набуття права власності (з 16.06.2021 по даний час), а тому суд прийшов до висновку про наявність підстав для конфіскації вказаної земельної ділянки у власність держави», – йдеться у рішенні суду.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

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