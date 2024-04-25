Росіяни вдарили ракетами по залізничній інфраструктурі у Черкаській області

Через ракетний удар рф зазнали руйнувань інфраструктура та цивільні об'єкти Сміли.

Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua

Унаслідок ракетного удару, що вранці постраждав місто Сміла на Черкащині, виявлені пошкодження на залізничній інфраструктурі, повідомив під час телемарафону речник Повітряних Сил Ілля Євлашю. За його словами, ракета, імовірно «Іскандер-К», заздалегідь завдала удару, спричинивши руйнування інфраструктури та цивільних об'єктів.

«Під ранок противник випустив одну ракету, попередньо це «Іскандер-К», по Черкаській області, а саме по місту Сміла, де було уражено цивільну інфраструктуру та пошкоджено залізничне сполучення. Крім того, ударом було пошкоджено адміністративні будинки, автіки та цивільне майно» - зазначив речник.

Наразі владні структури встановлюють повний обсяг завданих збитків та оцінюють зусилля для відновлення пошкодженого інфраструктурного зв'язку.

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