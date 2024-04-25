Россияне ударили ракетами по железнодорожной инфраструктуре в Черкасской области

Из-за ракетного удара рф подверглись разрушениям инфраструктура и гражданские объекты Смелы.

Источник фото: vechirniy.kyiv.ua

В результате ракетного удара, который утром пострадал город Смела Черкасской области, обнаружены повреждения на железнодорожной инфраструктуре, сообщил во время телемарафона представитель Воздушных Сил Илья Евлашю. По его словам, ракета, вероятно "Искандер-К", заранее нанесла удар, вызвав разрушение инфраструктуры и гражданских объектов.

"Под утро противник выпустил одну ракету, предварительно это "Искандер-К", по Черкасской области, а именно по городу Смела, где была поражена гражданская инфраструктура и повреждено железнодорожное сообщение. Кроме того, ударом были повреждены административные здания, автомобили и гражданское имущество", - отметил спикер.

Сейчас властные структуры устанавливают полный объем нанесенного ущерба и оценивают усилия для восстановления поврежденной инфраструктурной связи.

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