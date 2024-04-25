Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Если один из родителей изменил место жительства ребенка до принятия решения об определении места жительства и после принятия его не выполняет, второй может подать иск об отнятии ребенка, — ОП КГС ВС

13:01, 25 апреля 2024
Истица указывала, что ответчик без ее согласия переместил сына по месту своего жительства, хотя суд определил место жительства ребенка вместе с матерью.
Если один из родителей изменил место жительства ребенка до принятия решения об определении места жительства и после принятия его не выполняет, второй может подать иск об отнятии ребенка, — ОП КГС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мать или отец имеет право на предъявление иска об отнятии ребенка, в случае когда один из родителей изменил без согласия второго родителя место жительства до принятия решения об определении места жительства и после принятия судебного решения место жительства ребенка не менял, согласно ст. 162 СК Украины, которая подлежит применению из аналогии закона.

Такой вывод сделала Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, обеспечивая единство судебной практики по делу по иску матери об отнятии у отца малолетнего ребенка.

Позивачка вказувала, що в січні 2021 року відповідач без її згоди перемістив сина за місцем свого проживання. У листопаді 2021 року суд першої інстанції, рішення якого залишили без змін суди апеляційної та касаційної інстанцій, визначив місце проживання малолітнього сина разом із матір’ю. Незважаючи на наведені судові рішення, відповідач продовжує утримувати сина в себе, обмежуючи матір у спілкуванні з дитиною.

Суд першої інстанції задовольнив позов, апеляційний суд погодився з таким рішенням. Правовою підставою для цього суди вважали ч. 1 ст. 162 СК України, фактичною підставою – невиконання відповідачем судового рішення щодо визначення місця проживання дитини з матір'ю.

ОП КЦС ВС частково задовольнила касаційну скаргу, змінила мотивувальну частину судових рішень, зробивши такі висновки про застосування норм права.

Судове рішення про визначення місця проживання дитини по своїй суті є рішенням про визнання, а за своїм змістом це рішення немайнового характеру. Зважаючи на відсутність у судовому рішенні про визначення місця проживання дитини обов’язку вчинення дій боржником (тим із батьків, з яким фактично проживає дитина), таке рішення не підлягає примусовому виконанню. Чинне законодавство не передбачає, що невиконання одним з батьків судового рішення щодо визначення місця проживання дитини з другим із батьків є умовою / підставою застосування ст. 162 СК України. Основною умовою застосування ст. 162 СК України є факт «самочинної зміни місця проживання дитини».

У СК України є прогалина та відсутній регулятор, який визначав би правило поведінки учасників сімейних відносин для випадку, коли один з батьків змінив без згоди другого з батьків місце проживання дитини до ухвалення рішення про визначення місця проживання і після ухвалення судового рішення місце її проживання не змінював. Подібною нормою є ст. 162 СК України, яка підлягає застосуванню на підставі аналогії закону.

Очевидно, що позбавлення матері (батька) права ініціювати позов про відібрання дитини, у разі коли один із батьків змінив місце проживання до ухвалення рішення про визначення місця проживання і після ухвалення судового рішення місце проживання дитини не змінював, суперечить принципу розумності та справедливості.

Мати (батько) має право на пред’явлення позову про відібрання дитини, у разі коли один з батьків змінив без згоди другого з батьків місце її проживання до ухвалення рішення про визначення місця проживання і після ухвалення судового рішення місце проживання дитини не змінював, згідно з ст. 162 СК України, яка підлягає застосуванню на підставі аналогії закону.

Відібрання сина від батька не завдає шкоди інтересам хлопчика, оскільки зміна місця проживання дитини здійснена батьком під час розгляду справи щодо визначення опіки над нею, спір у цій справі про відібрання дитини виник під час визначення місця її проживання, що в цій ситуації унеможливлює висновок про втрату контакту дитини з матір’ю.

Ознайомитись з постановою Верховного Суду від 25 березня 2024 року у справі № 183/1464/22 (провадження № 61-7478сво23) можна за посиланням

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Получение паспортов мужчинами призывного возраста за границей – какие выводы можно сделать из заявлений МИД и постановления Кабмина

Как следует из заявлений МИД и постановления Кабмина, ограничения на консульские услуги для мужчин 18-60 лет будут действовать, однако у некоторых есть шанс получить паспорт путем пересылки за границу.

С начала объявления конкурса на кресло судьи КСУ по квоте съезда судей подался только один кандидат – РСУ

Остается меньше месяца для подачи документов.

В Украине создадут Реестр пострадавших, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате войны – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада одобрила за основу законопроект о Реестре, с помощью которого будут вести учет лиц, жизни и здоровью которых причинен вред в результате войны – эта информация может быть использована для подачи заявлений в суды.

Судья пожаловалась на сотрудников СБУ, которые подстрекали обвиняемую к даче взятки судье

Неприятный инцидент зафиксирован в Ивано-Франковской области.

Как и за что судили украинских военных в 2023 году: статистика Верховного Суда

За уголовные правонарушения в 2023 году осуждено 5 339 военнослужащих, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва