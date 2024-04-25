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Министры G20 хотят обязать миллиардеров мира платить минимум 2% налога на богатство

13:56, 25 апреля 2024
Бразилия, Германия, Испания и Южно-Африканская Республика подписали предложение о более справедливой системе налогообложения, средства пойдут на борьбу с бедностью и климатическим кризисом.
Министры G20 хотят обязать миллиардеров мира платить минимум 2% налога на богатство
Источник фото: ukrinform
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Страны Европы и Южной Америки, в частности Германия, Испания, Бразилия и Южно-Африканская Республика, выступили с предложением введения 2% налога на состояние 3000 миллиардеров мира. Это меры поддержки глобальной борьбы с бедностью, неравенством и климатическими изменениями.

По данным The Guardian, министры этих стран утверждают, что такой налог будет способствовать уменьшению неравенства и обеспечит финансовые ресурсы, необходимые после экономических вызовов пандемии и климатических кризисов.

Бразилия, которая возглавляет G20, внесла этот вопрос в повестку дня на встрече министров финансов в этом году. План будет обсуждаться на саммите G20 в июне.

Хотя США пока не публично поддерживают такой налог, они не выступают против него. Исследование Oxfam свидетельствует, что миллиардеры стали на 3,3 триллиона долларов богаче из-за роста цен на активы во время пандемии. Однако исследование Всемирного банка показало, что пандемия приостановила сокращение бедности.

"Одним из ключевых инструментов, которые имеют правительства для продвижения большего равенства, является налоговая политика. Это не только имеет потенциал для увеличения финансового пространства, которое правительства должны инвестировать в социальную защиту, образование и защиту климата. Разработанный прогрессивным образом, он также гарантирует, что каждый в обществе вносит вклад в общее благо в соответствии со своей платежеспособностью. Справедливый паевой взнос повышает социальное благосостояние", - говорят министры в комментарии Guardian.

Несмотря на поддержку общественного мнения, французский экономист Даниэль Зукман считает, что "сверхбогатые будут бороться" против этой меры, лоббируя правительства и используя собственные СМИ.

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