Міністри G20 хочуть зобов’язати мільярдерів світу платити мінімум 2% податку на багатство

Бразилія, Німеччина, Іспанія та Південно-Африканська Республіка підписали пропозицію про більш справедливу систему оподаткування, кошти підуть на боротьбу з бідністю та кліматичною кризою.

Джерело фото: ukrinform

Країни Європи та Південної Америки, зокрема Німеччина, Іспанія, Бразилія та Південно-Африканська Республіка, виступили з пропозицією введення 2% податку на статки 3000 мільярдерів світу. Це заходи підтримки глобальної боротьби з бідністю, нерівністю та кліматичними змінами.

За даними The Guardian, міністри цих країн стверджують, що такий податок сприятиме зменшенню нерівності та забезпечить фінансові ресурси, необхідні після економічних викликів пандемії та кліматичних криз.

Бразилія, яка очолює G20, внесла це питання на порядок денний на зустрічі міністрів фінансів у цьому році. План обговорюватиметься на саміті G20 в червні.

Хоча США поки не публічно підтримують такий податок, вони не виступають проти нього. Дослідження Oxfam свідчить, що мільярдери стали на 3,3 трильйона доларів багатшими через зростання цін на активи під час пандемії. Однак дослідження Світового банку показало, що пандемія призупинила скорочення бідності.

«Одним із ключових інструментів, які мають уряди для просування більшої рівності, є податкова політика. Це не тільки має потенціал для збільшення фінансового простору, який уряди мають інвестувати в соціальний захист, освіту та захист клімату. Розроблений у прогресивний спосіб, він також гарантує, що кожен у суспільстві робить внесок у загальне благо відповідно до своєї платоспроможності. Справедливий пайовий внесок підвищує соціальний добробут», – кажуть міністри в коментарі Guardian.

Незважаючи на підтримку громадської думки, французький економіст Даніель Зукман вважає, що «надбагаті боротимуться» проти цього заходу, лобіюючи уряди та використовуючи власні ЗМІ.

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