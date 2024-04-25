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Суд конфисковал в собственность государства земельный участок, унаследованный гражданкой рф

13:20, 25 апреля 2024
В прокуратуре отметили, что в 2021 году гражданка рф зарегистрировала право собственности участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и в нарушение украинского законодательства до сих пор является его владелицей.
Суд конфисковал в собственность государства земельный участок, унаследованный гражданкой рф
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Конфисковать в собственность государства в лице Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области земельный участок площадью 0,5220 га, принадлежащий на праве частной собственности гражданке российской федерации – такое заочное решение принял Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области, удовлетворив иск прокурора в интересах государства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В иске руководитель Хмельницкой окружной прокуратуры пояснил, что гражданка рф на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию получила право собственности на земельный участок для ведения товарного сельскохозяйственного производства площадью 0,5220 га, расположенного на территории Ярмолинецкого поселкового совета Хмельницкого района.

В 2021 году она зарегистрировала право собственности на этот участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и в нарушение украинского законодательства до сих пор является ее владелицей. Земля находится в аренде частного предприятия. Однако у государства есть все основания для его конфискации, считает прокурор.

Суд признал исковые требования обоснованными, поскольку в соответствии с Земельным кодексом Украины земли сельскохозяйственного назначения, принятые по наследству иностранцами, в течение года должны быть отчуждены. В случае невыполнения этого требования такой участок подлежит конфискации по решению суда.

«Ответчица нарушила определенную ст.ст. 13, 14, 41 Конституции Украины, ст.ст. 80, 81, 145 Земельного кодекса Украины процедуру использования земельного участка сельскохозяйственного назначения и как иностранный гражданин не отчуждала земельный участок в течение года после обретения права собственности (с 16.06.2021 по настоящее время), а потому суд пришел к выводу о наличии оснований для конфискации указанной земельного участка в собственность государства», – говорится в решении суда.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

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