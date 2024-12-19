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Апелляционная палата Высшего антикорсуда повторно рассмотрит дело экс-председателя Счетной палаты Валерия Пацкана

17:07, 19 декабря 2024
Верховный Суд отменил определение апелляционного суда о закрытии производства и направил его на новое рассмотрение.
Апелляционная палата Высшего антикорсуда повторно рассмотрит дело экс-председателя Счетной палаты Валерия Пацкана
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Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела кассационную жалобу прокурора на определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда о закрытии уголовного производства в отношении бывшего народного депутата, экс-председателя Счетной палаты. Речь идет о Валерии Пацкане.

По результатам рассмотрения КУС ВС постановил отменить определение АП ВАКС и направить уголовное производство на новое апелляционное рассмотрение. 

Отмечается, что экс-депутату инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Он получил компенсацию за аренду жилья, несмотря на то, что имел квартиру в собственности.

В САП напомнили, что фигурант, по версии следствия, с октября 2017 по март 2018 года несмотря на наличие собственной квартиры в столице получил компенсации за жилье в сумме 281 тыс. грн.

Приговором суда первой инстанции экс-депутат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины, и на основании п. 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины освобожден от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

В апреле 2024 года АП ВАКС отменила приговор первого инстанции и закрыла уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления в действиях экс-депутата.

Полный текст постановления КУС ВС от 19 декабря 2024 года по делу № 991/6481/22 будет провозглашен 20 декабря 2024 года.

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