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Как руководителю предприятия предоставить работнику право подписи электронных документов

09:22, 20 декабря 2024
Для предоставления права подписи электронных документов другим лицам руководитель предприятия уведомляет о таких лиц ГНС путем направления сообщения о предоставлении информации о КЭП.
Как руководителю предприятия предоставить работнику право подписи электронных документов
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, как руководителю предприятия предоставить работнику право подписи электронных документов.

Электронный документооборот между налогоплательщиками и контролирующим органом определен Налоговым кодексом Украины и Порядком обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 06.06.2017 № 557 (с изменениями).

Согласно положениям пункта 42.6 статьи 42 НКУ налогоплательщик становится субъектом электронного документооборота после отправки в контролирующий орган первого любого электронного документа в установленном формате с соблюдением требований законов Украины от 22 мая 2003 года № 851-IV «Об электронных документах и ​​электронном документообороте » (с изменениями и дополнениями) и от 5 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» (с изменениями и дополнениями).

Руководитель налогоплательщика определяет, изменяет перечень уполномоченных лиц налогоплательщика, которые наделяются правом подписания, представления, получения ими документов и информации через электронный кабинет от имени налогоплательщика и определяет их полномочия.

Для предоставления права подписи электронных документов другим лицам руководителю предприятия необходимо уведомить о таких лицах контролирующий орган, на учете в котором состоит предприятие, путем направления сообщения о предоставлении информации о квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи в электронном виде по форме J1391104. В сообщение вносится информация о подписчике (подписчике), которому (которым) предоставляется право подписи электронных документов. На сформированное уведомление первыми накладываются квалифицированные или усовершенствованные электронные подписи всех лиц, включенных в уведомление, в порядке очередности их внесения. После них накладывается квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись руководителя и последней – квалифицированная электронная печать (при наличии).

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