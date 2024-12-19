Американский стартап ИИ-поисковика Perplexity троекратно увеличил оценку до $9 млрд

Американский стартап Perplexity AI привлекает $500 млн инвестиций, рыночная оценка компании выросла до $9 млрд.

Фото: dev.ua

Стартап Perplexity AI, разрабатывающий поисковую систему на основе искусственного интеллекта, завершил новый раунд финансирования на сумму $500 млн, втрое повысив свою рыночную оценку до $9 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Раунд возглавила компания Institutional Venture Partners, а среди инвесторов - Nvidia, New Enterprise Associates, B Capital и T Rowe Price. Предыдущими инвесторами стартапа были SoftBank Vision Fund 2, основатель Nvidia Джефф Безос, а также ключевые фигуры в сфере ИИ, такие как соучредитель OpenAI Андрей Карпати и главный специалист по ИИ Meta Янн Лекун.

Perplexity AI демонстрирует стремительный рост, получая сотни миллионов запросов ежемесячно. Стартап имеет 15 миллионов активных пользователей в месяц, подавляющее большинство которых находится в США.

Под руководством бывшего стажера Google Аравинда Шриниваса компания в этом году уже привлекла $250 млн летом, а также провела раунды финансирования в январе и апреле.

Рост интереса к компании совпал с крупным инвестированием в OpenAI, которая в октябре привлекла $6,6 млрд. Это лишь подчеркивает высокую конкуренцию и интерес к инновациям в сфере искусственного интеллекта.

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