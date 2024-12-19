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Человек стоит без оружия, какая разница – 20 лет ему или 30, – Зеленский резко ответил на призывы снизить мобилизационный возраст

16:57, 19 декабря 2024
По словам Президента, обеспечение бригад оружием важнее возраста мобилизованных.
Человек стоит без оружия, какая разница – 20 лет ему или 30, – Зеленский резко ответил на призывы снизить мобилизационный возраст
Фото: Open4Business
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе отметил, что вопрос возраста мобилизованных не является приоритетным, поскольку критическим является укомплектование бригад.

«Относительно возраста. Скажите, пожалуйста, если человек стоит перед вами без оружия, какая разница - 20 лет этому человеку или 30? Никакой нет разницы. То есть партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А мы обращаем внимание, что у нас «голые» бригады есть. Я просто не хочу это повторять», - подчеркнул Зеленский, цитирует «Интерфакс-Украина».

Президент также пояснил, что на сегодня есть сильные бригады, однако многие из них не укомплектованы необходимой техникой и вооружением. «Когда мы говорили о тренировке 14 бригад, по меньшей мере 12 бригад за рубежом договаривались год назад. Это должно было начаться с США и европейскими коллегами, что будет распределена и четкая таблица, где та или иная наша бригада тренируется. Это очень важно. Не отдельные люди, а бригада. Она тренируется полностью: сразу со снаряжением, сразу с оружием, со своими командирами, чтобы это был один коллектив», - отметил он.

Он рассказал, что заключенные соглашения с партнерами по тренировкам, в частности за рубежом, предусматривали полное укомплектование бригад - не только людьми, но и техникой, вооружением и снаряжением. Однако пока только две бригады из 14 прошли тренировки.

Зеленский подчеркнул, что на фронте важно иметь не только достаточное количество военных, но и должным образом оснащенные бригады, что непосредственно влияет на их боеспособность и моральное состояние. «недостаточно оружия, а не недостаточно людей», - резюмировал президент, подчеркнув, что главной задачей является обеспечение военных необходимой техникой для защиты государства.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что Украина не изменила законодательство, чтобы мобилизовать мужчин в возрасте от 18 лет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает о сигнале партнеров о снижении мобилизационного возраста. Однако, по его словам, следует сосредоточиться на технологичности войска, а не на возрасте солдата.

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оружие война Владимир Зеленский мобилизация

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