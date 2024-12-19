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Владимир Зеленский может осуществить кадровые перестановки послов до конца года

16:39, 19 декабря 2024
Зеленский собирается заменить не менее 20 послов.
Владимир Зеленский может осуществить кадровые перестановки послов до конца года
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Президент Владимир Зеленский до конца года может осуществить кадровые перестановки послов, в частности это может произойти ко Дню дипломатической службы, который отмечается 22 декабря. Об этом сообщает NV.

Отмечается, что основной причиной кадровых изменений является недовольство неэффективной работой дипломатов.

Как сообщает издание, Президент планирует заменить по меньшей мере 20 послов, но окончательно согласованные кандидатуры еще не определены. Основными причинами этого является как недостаточное количество желающих занять должности, так и ограниченный кадровый потенциал в команде Зеленского.

"Уже определились, что заменят посла в Германии Макеева, на его должность согласовали действующего посла в Израиле Евгения Корнийчука. Макеев активен, но не в команде. Место посла в Израиле остается вакантным", – пишет NV.

Также с должностей будут уволены послы в Словении Андрей Таран и в Китае Павел Рябикин. По информации NV, Рябикин решил покинуть пост из-за состояния здоровья. Кроме того, предполагается замена посла Украины в Канаде Юлии Ковалив.

Рассматривается также вопрос посла Украины в Молдове. Алексей Данилов, ранее занимавший должность секретаря СНБО, не будет назначаться на дипломатическую должность.

"Он в какой-то момент перестал выходить на связь, не подавал документы, скрывался, а сейчас вообще где-то пошел работать в оборонную компанию", - пишет издание.

Новый посол Украины в Молдове пока не назначен, хотя среди дипломатов обсуждается кандидатура Пуана Роговея, работающего в настоящее время в МИД. Также еще не принято решение о замене посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Есть информация, что Маркарова доработает свой срок до завершения каденции в феврале. Хотя раньше назывались фамилии на замену среди украинских чиновников, в том стиле, вице-премьер Ольга Стефанишина.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по данным The Washington Post, Зеленский рассматривает кандидатов на замену Посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Еще в ноябре Зеленский говорил о возможных кадровых изменениях в посольствах Украины.

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Владимир Зеленский

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