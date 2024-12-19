Володимир Зеленський може здійснити кадрові перестановки послів до кінця року

Зеленський збирається замінити не менше 20 послів.

Президент Володимир Зеленський до кінця року може здійсними кадрові перестановки послів, зокрема це може статися до Дня дипломатичної служби, який відзначається 22 грудня. Про це повідомляє NV.

Зазначається, що основною причиною кадрових змін є незадоволеність неефективною роботою дипломатів.

Як повідомляє видання, Президент планує змінити щонайменше 20 послів, але остаточно узгоджені кандидатури ще не визначені. Основними причинами цього є як недостатня кількість охочих обійняти посади, так і обмежений кадровий потенціал у команді Зеленського.

«Вже визначились, що замінять посла в Німеччині Макєєва, на його посаду узгодили чинного посла в Ізраїлі Євгена Корнійчука. Макєєв активний, але не у команді. Місце посла в Ізраїлі залишається вакантним», — пише NV.

Також з посад буде звільнено послів у Словенії Андрія Тарана та в Китаї Павла Рябікіна. За інформацією NV, Рябікін вирішив залишити посаду через стан здоров’я. Крім того, передбачається заміна посла України в Канаді Юлії Ковалів.

Розглядається також питання щодо посла України в Молдові. Олексій Данілов, який раніше обіймав посаду секретаря РНБО, не призначатиметься на дипломатичну посаду.

«Він в якийсь момент перестав виходити на зв’язок, не подавав документи, ховався, а зараз взагалі десь пішов працювати в оборонну компанію», — пише видання.

Новий посол України в Молдові поки не призначений, хоча серед дипломатів обговорюється кандидатура Пуана Роговея, який наразі працює в МЗС. Також ще не прийнято рішення щодо заміни посла України в США Оксани Маркарової.

Є інформація, що Маркарова допрацює свій термін до завершення каденції у лютому. Хоча раніше називались прізвища на заміну серед українських чиновників, в тому стилі, віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», за даними The Washington Post, Зеленський розглядає кандидатів на заміну Посла України у США Оксани Маркарової.

Ще у листопаді Зеленський говорив про можливві кадрові зміни у посольствах України.

Днями Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що готуються заміни у дипломатичному корпусі.

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