Зеленський анонсував представлення нових послів за півтора тижня

Володимир Зеленський анонсував зміни у дипломатичному корпусі

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що готуються заміни у дипломатичному корпусі. Він уточнив, що зараз тривають співбесіди з кандидатами на посади послів України і "є сильні пропозиції".

"Разом із міністром закордонних справ України Сибігою ми готуємо вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі. Через півтора тижні представимо. Наразі тривають співбесіди з кандидатами і кандидатками на посади послів України. Є сильні пропозиції", - заявив Зеленський.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», за даними The Washington Post, Зеленський розглядає кандидатів на заміну Посла України у США Оксани Маркарової.

Ще у листопаді Зеленський говорив про можливві кадрові зміни у посольствах України.

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