США ухвалили оборонний бюджет без ленд-лізу для України — Маркарова пояснила, як так сталося

Посол України в США Оксана Маркарова вирішила пояснити, що робило посольство для того, щоб запобігти скасуванню ленд-лізу.

Палата представників США ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік, без положення про продовження ленд-лізу для України. Про це повідомила у Facebook Посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, у цьому році законопроект про оборонний бюджет на 2025 рік (NDAA), затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його.

Втім, за її словам, посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті "Stand with Ukraine Act".

"У цьому році законопроект NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті "Stand with Ukraine Act", - зазначила Маркарова.

Основні положення документа щодо України:

Статтею 1303 продовжується дія заборони на використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України.

Статтею 1534 міністру оборони США доручається опрацювати можливість створення центру передового досвіду із підтримки розробки та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру – сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включаючи Україну, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників.

Статтею 6411 директору національної розвідки, державному секретареві і міністру фінансів доручається подати до комітетів Сенату і Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування РФ актів міжнародного тероризму. Зазначена доповідь нетаємна, однак може містити таємні додатки.

Посол повідомила, що цього року у документі не закладають кошти на Ініціативу з безпекової підтримки України (Ukraine Security Assistance Initiative), оскільки фінансування на неї на 2025 рік "авансом" заклали у минулорічний закон в розмірі $300 млн.

Слід зазначити, що Володимир Зеленський анонсував зміни у дипломатичному корпусі. Зокрема, за його словами, будуть призначені нові посли.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», за даними The Washington Post, Зеленський розглядає кандидатів на заміну Посла України у США Оксани Маркарової.

Ще у листопаді Зеленський говорив про можливі кадрові зміни у посольствах України.

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