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Пентагон підтвердив, що Росія найближчими днями може вдарити «Орєшніком» по Україні

08:41, 12 грудня 2024
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що РФ може вдарити балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік», але це не змінить ситуацію за полі бою.
Пентагон підтвердив, що Росія найближчими днями може вдарити «Орєшніком» по Україні
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У США повідомляють, що РФ може завдати удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» найближчими днями. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону США Сабріна Сінгх.

За її словами, можливий удар не змінить ситуацію на полі бою в Україні, це чергова спроба завдати шкоди і спричинити жертви.

«Якщо Росія вирішить запустити цей тип ракет, це не змінить ситуацію на полі бою. Це просто ще одна спроба завдати шкоди і спричинити жертви в Україні. Вони намагаються використати кожен вид зброї, яка є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну», – сказала під час брифінгу Сінгх.

За її словами, відповідні висновки було зроблено за оцінкою розвідки США. Водночас речниця Пентагону не змогла сказати, по яких саме цілях може вдарити Росія та не назвала день, коли це може статися.

«Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. Точної дати назвати не можу» – заявила Сінгх.

Нагадаємо, що Bloomberg поширив інформацію про те, що РФ може вдарити по Україні «Орєшніком» найближчими днями. 

Напередодні посольство США попередило про підвищену загрозу ракетних ударів по Україні.

Раніше у ЦПД при РНБО заперечили інформацію про здатність РФ щомісяця виготовляти по 25 Орєшніков.

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США рф Україна Пентагон ракетний удар

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