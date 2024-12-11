РФ може запустити балістичну ракету «Орєшнік» по Україні найближчими днями, — Bloomberg

РФ, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю таких ракет.

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У США вважають, що найближчими днями РФ може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» по Україні. Про це заявив американський чиновник, передає Bloomberg.

За даними видання, РФ, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю таких ракет.

Американський чиновник заявив, що Штати не вважають, що ця зброя може змінити ситуацію.

Напередодні посольство США попередило про підвищену загрозу ракетних ударів по Україні.

Раніше у ЦПД при РНБО заперечили інформацію про здатність РФ щомісяця виготовляти по 25 Орєшніков.

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