Володимир Зеленський: «Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції»

Зеленський заявив після повідомлення Віктора Орбана щодо дзвінка Путіну, що «не треба грати на власний імідж за рахунок єдності».

Президент Володимир Зеленський відреагував на дзвінок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Путіну. Нагадаємо, що Орбан зазначив після цього дзвінка, що «вживає всіх можливих дипломатичних кроків, щоб виступити на користь припинення вогню та мирних переговорів», а також, що «це найнебезпечніші тижні російсько-української війни». Напередодні Орбан заявив, що зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом. До розмови приєдналися майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волц і бізнесмен Ілон Маск.

В свою чергу Зеленський вказав, що «ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції».

«Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН.

Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України.

Вдячний Президенту Трампу й багатьом лідерам Європи, із якими ми вже працюємо разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру» - пояснив Президент України.

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