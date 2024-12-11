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Єврокомісія виділить 170 млн євро на зміцнення кордонів із Росією та Білоруссю

21:12, 11 грудня 2024
Шість країн ЄС отримають кошти для зміцнення кордонів.
Єврокомісія виділить 170 млн євро на зміцнення кордонів із Росією та Білоруссю
Фото: GMK Center
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Європейська комісія оголосила про виділення 170 млн євро для шести країн Євросоюзу, щоб зміцнити їхні кордони з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення «рішучим кроком у підтримці прифронтових країн-членів» у протидії гібридним загрозам, зокрема використанню міграції як зброї Росією та Білоруссю.

«Ми пропонуємо цим країнам додаткову підтримку, включаючи додаткове фінансування у розмірі 170 мільйонів доларів на модернізацію обладнання електронного спостереження, покращення телекомунікаційних мереж, розгортання мобільного обладнання виявлення та протидію вторгненню безпілотників. Автократам ніколи не повинно бути дозволено використати наші європейські цінності проти нас», — заявила фон дер Ляєн.

Розподіл коштів:

  • Фінляндія: 50 млн євро
  • Польща: 52 млн євро
  • Естонія: 19,4 млн євро
  • Латвія: 17 млн євро
  • Литва: 15,4 млн євро
  • Норвегія: 16,4 млн євро

Єврокомісія закликала держави-члени використовувати всі правові інструменти Союзу для боротьби з гібридними атаками.

У повідомленні також зазначено, що кількість нелегальних мігрантів на кордонах ЄС із Білоруссю зросла на 66% у 2024 році порівняно з попереднім роком. Особливо це стосується польсько-білоруського кордону, де 90% порушників мали російську студентську або туристичну візу.

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росія Білорусь Єврокомісія

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