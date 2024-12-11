Еврокомиссия выделит 170 млн евро на укрепление границ с Россией и Беларусью

Шесть стран ЕС получат средства для укрепления границ.

Фото: GMK Center

Европейская комиссия объявила о выделении 170 млн евро для шести стран Евросоюза, чтобы укрепить их границы с Россией и Беларусью. Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала это решение «решительным шагом в поддержке прифронтовых стран-членов» в противодействии гибридным угрозам, в частности использованию миграции как оружия Россией и Беларусью.

«Мы предлагаем этим странам дополнительную поддержку, включая дополнительное финансирование в размере 170 миллионов долларов на модернизацию оборудования электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования обнаружения и противодействие вторжению беспилотников. Автократам никогда не должно быть позволено использовать наши европейские ценности против нас», - заявила фон дер Ляйен.

Распределение средств:

Финляндия: 50 млн евро

Польша: 52 млн евро

Эстония: 19,4 млн евро

Латвия: 17 млн евро

Литва: 15,4 млн евро

Норвегия: 16,4 млн евро

Еврокомиссия призвала государства-члены использовать все правовые инструменты Союза для борьбы с гибридными атаками.

В сообщении также указано, что количество нелегальных мигрантов на границах ЕС с Беларусью выросло на 66% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Особенно это касается польско-белорусской границы, где 90% нарушителей имели российскую студенческую или туристическую визу.

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