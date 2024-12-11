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Какие существуют виды налогового периода — разъяснение

23:12, 11 декабря 2024
Налоговый период может состоять из нескольких отчетных периодов.
Какие существуют виды налогового периода — разъяснение
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Налоговая служба в Харьковской области объясняет, какие виды налогового периода существуют.

Согласно пункту 33.1 статьи 33 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) установлено, что налоговым периодом признается установленный НКУ период времени, с учетом которого производится исчисление и уплата отдельных видов налогов и сборов, то есть это тот период, в течение которого и по окончании которого устанавливается налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиком.

Налоговый период может состоять из нескольких отчетных периодов.

При этом НКУ согласно особенностям конкретного налога установлены и предусмотрены различные базовые налоговые (отчетные) периоды. составлять другой термин в соответствии с характером и особенностями конкретного налога.

В соответствии со статьей 34 НКУ налоговым периодом может быть:

- календарный год;

- календарное полугодие;

- календарные три квартала;

- календарный квартал;

- календарный месяц;

– календарный день.

Законодательные сроки определены для каждого налога отдельно в зависимости от особенностей формирования налоговой обязанности и представления налоговых деклараций (отчетов, расчетов) и уплаты его в бюджет.

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