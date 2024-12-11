Британская армия успешно испытала лазерное оружие

Армия Великобритании впервые применила лазерное оружие на бронетранспортере.

Фото из открытых источников

Армия Великобритании провела первое испытание высокоэнергетического лазерного оружия с использованием бронетранспортера. Во время теста удалось успешно сбить беспилотник. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте британского правительства.

Тестирование состоялось на полигоне в Уэльсе с участием солдат 16-го полка Королевской артиллерии. Военные использовали мощный инфракрасный лазер, интегрированный в бронетранспортер Wolfhound, для отслеживания и поражения воздушных целей в режиме реального времени.

Новейшее оружие работает благодаря инфракрасному лучу, который наводится с помощью современных сенсоров и систем отслеживания. Благодаря отсутствию боеприпасов в традиционном понимании, лазерное оружие имеет практически неограниченный ресурс использования, что делает его экономически выгодной альтернативой многим современным системам вооружения.

«Успешное испытание этой системы лазерного оружия является значительным шагом вперед в развитии наших возможных будущих оборонных возможностей и демонстрирует британское инженерное совершенство», - заявила Мария Игл, министр по вопросам оборонной промышленности и закупок.

Она подчеркнула, что Соединенное Королевство стремится оставаться лидером в военных инновациях, а это испытание является подтверждением такого курса.

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