Британська армія успішно випробувала лазерну зброю

Армія Великої Британії вперше застосувала лазерну зброю на бронетранспортері.

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Армія Великої Британії провела перше випробування високоенергетичної лазерної зброї з використанням бронетранспортера. Під час тесту вдалося успішно збити безпілотник. Про це йдеться у пресрелізі на офіційному сайті британського уряду.

Тестування відбулося на полігоні в Уельсі за участю солдатів 16-го полку Королівської артилерії. Військові використовували потужний інфрачервоний лазер, інтегрований у бронетранспортер Wolfhound, для відстеження та ураження повітряних цілей у режимі реального часу.

Новітня зброя працює завдяки інфрачервоному променю, який наводиться за допомогою сучасних сенсорів і систем відстеження. Завдяки відсутності боєприпасів у традиційному розумінні, лазерна зброя має практично необмежений ресурс використання, що робить її економічно вигідною альтернативою багатьом сучасним системам озброєння.

«Успішне випробування цієї системи лазерної зброї є значним кроком уперед в розвитку наших можливих майбутніх оборонних можливостей і демонструє британську інженерну досконалість», — заявила Марія Ігл, міністерка з питань оборонної промисловості та закупівель.

Вона підкреслила, що Сполучене Королівство прагне залишатися лідером у військових інноваціях, а це випробування є підтвердженням такого курсу.

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