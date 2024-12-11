Білий дім схвалив секретний меморандум щодо безпеки перед інавгурацією Трампа

США розробили стратегію реагування на протидію зростаючій співпраці між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю.

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Адміністрація президента США Джо Байдена затвердила новий секретний меморандум з національної безпеки, спрямований на протидію зростаючій співпраці між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Про це повідомляє Associated Press.

Документ, розроблений цього літа, охоплює чотири ключові напрями:

Покращення міжвідомчої співпраці в уряді США для швидкого реагування на загрози.

Прискорення обміну інформацією з союзниками для зміцнення міжнародної координації.

Ефективне використання економічних інструментів, таких як санкції, для досягнення максимального впливу.

Підготовка до одночасних криз, зокрема через дії Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Як зазначають джерела в адміністрації Байдена, меморандум не буде оприлюднений через чутливість його висновків.

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