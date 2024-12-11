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Білий дім схвалив секретний меморандум щодо безпеки перед інавгурацією Трампа

16:41, 11 грудня 2024
США розробили стратегію реагування на протидію зростаючій співпраці між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю.
Білий дім схвалив секретний меморандум щодо безпеки перед інавгурацією Трампа
Фото: DW
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Адміністрація президента США Джо Байдена затвердила новий секретний меморандум з національної безпеки, спрямований на протидію зростаючій співпраці між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Про це повідомляє Associated Press.

Документ, розроблений цього літа, охоплює чотири ключові напрями:

  • Покращення міжвідомчої співпраці в уряді США для швидкого реагування на загрози.
  • Прискорення обміну інформацією з союзниками для зміцнення міжнародної координації.
  • Ефективне використання економічних інструментів, таких як санкції, для досягнення максимального впливу.
  • Підготовка до одночасних криз, зокрема через дії Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Як зазначають джерела в адміністрації Байдена, меморандум не буде оприлюднений через чутливість його висновків.

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США президент Дональд Трамп Джо Байден

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