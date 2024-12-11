Білий дім схвалив секретний меморандум щодо безпеки перед інавгурацією Трампа

Адміністрація президента США Джо Байдена затвердила новий секретний меморандум з національної безпеки, спрямований на протидію зростаючій співпраці між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Про це повідомляє Associated Press.
Документ, розроблений цього літа, охоплює чотири ключові напрями:
Як зазначають джерела в адміністрації Байдена, меморандум не буде оприлюднений через чутливість його висновків.
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