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Уряд зареєстрував у Раді законопроект про Національну систему кваліфікацій

16:27, 11 грудня 2024
Законопроектом пропонується визначити повноваження державних органів управління у сфері кваліфікацій, зокрема, уточнити особливості статусу, завдання і повноваження Національного агентства кваліфікацій.
Уряд зареєстрував у Раді законопроект про Національну систему кваліфікацій
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Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про Національну систему кваліфікацій» № 12305. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Текст законопроекту поки відсутній. 

Але, як повідомив Мельничук, документ спрямований на упорядкування Національної системи кваліфікацій та її законодавче забезпечення, визначення механізмів взаємодії зацікавлених сторін в межах Національної системи кваліфікацій, унормування питань присвоєння, підтвердження та визнання професійних кваліфікацій, створення умов для максимального залучення бізнесу до процесу підготовки фахівців у закладах освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності.

Законопроектом пропонується:

- визначити мету, завдання, структуру та принципи організації та функціонування Національної системи кваліфікацій, засади розроблення рамок кваліфікацій, професійних стандартів, формування та супроводу Єдиного реєстру кваліфікацій;

- визначити повноваження державних органів управління у сфері кваліфікацій, зокрема, уточнити особливості статусу, завдання і повноваження Національного агентства кваліфікацій;

- окреслити завдання та права галузевих рад з розвитку професійних кваліфікацій, процедури акредитації та діяльності кваліфікаційних центрів, загальні засади присвоєння, підтвердження, визнання професійних кваліфікацій, зокрема, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти, а також присвоєння і підтвердження освітніх кваліфікацій, у тому числі часткових;

- ввести, відповідно до рекомендації Ради Європи (COUNCIL RECOMMENDATION of 16 June 2022 on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability (2022/C 243/02)) поняття мікрокваліфікацій, особливості їх здобуття і присвоєння.

Нагадаємо, що 10 грудня уряд підтримав законопроект про Національну систему кваліфікацій. 

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