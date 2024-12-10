Уряд підтримав законопроект про Національну систему кваліфікацій — що пропонується

Законопроект встановлює мету, завдання, структуру, а також основні принципи організації та функціонування Національної системи кваліфікацій.

Кабінет Міністрів підтримав проект Закону України «Про Національну систему кваліфікацій».

Документ розроблено Міністерством освіти і науки за участю широкого кола зацікавлених сторін на виконання частини другої статті 37 Закону України «Про освіту», підпункту 1 пункту 56 Плану заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року та кроку 137 Плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 9 лютого 2024 року.

Законопроект розроблено з метою упорядкування Національної системи кваліфікацій та її законодавчого забезпечення, визначення механізмів взаємодії зацікавлених сторін у межах Національної системи кваліфікацій, унормування питань присвоєння, підтвердження та визнання професійних кваліфікацій, створення умов для максимального залучення роботодавців до процесу підготовки фахівців у закладах освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності.

Проектом Закону визначається:

мета завдання;

структури та принципи організації та функціонування Національної системи кваліфікацій;

засади розроблення рамок кваліфікацій, професійних стандартів, формування та супроводу Єдиного реєстру кваліфікацій.

Також визначаються:

повноваження державних органів управління у сфері кваліфікацій, зокрема уточнюються особливості статусу, завдання і повноваження Національного агентства кваліфікацій;

завдання та права галузевих рад з розвитку професійних кваліфікацій;

процедури акредитації та діяльності кваліфікаційних центрів;

загальні засади присвоєння, підтвердження, визнання професійних кваліфікацій, зокрема здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти, а також присвоєння і підтвердження освітніх кваліфікацій, зокрема часткових.

Відповідно до рекомендації Ради Європи (COUNCIL RECOMMENDATION of 16 June 2022 on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability (2022/C 243/02)) впроваджується поняття мікрокваліфікацій, особливості їхнього здобуття і присвоєння.

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