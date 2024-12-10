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Правительство поддержало законопроект о Национальной системе квалификаций — что предлагается

19:12, 10 декабря 2024
Законопроект устанавливает цели, задачи, структуру, а также основные принципы организации и функционирования Национальной системы квалификаций.
Правительство поддержало законопроект о Национальной системе квалификаций — что предлагается
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Кабинет Министров поддержал проект Закона Украины "О Национальной системе квалификаций".

Документ разработан Министерством образования и науки с участием широкого круга заинтересованных сторон на выполнение части второй статьи 37 Закона Украины «Об образовании», подпункта 1 пункта 56 Плана мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2023 года и шага 137 Плана приоритетных действий Правительства на 2024 год год, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Украины 9 февраля 2024 года.

Законопроект разработан с целью упорядочения Национальной системы квалификаций и ее законодательного обеспечения, определения механизмов взаимодействия заинтересованных сторон в рамках Национальной системы квалификаций, нормирования вопросов присвоения, подтверждения и признания профессиональных квалификаций, создания условий для максимального привлечения работодателей к процессу подготовки специалистов в учебных заведениях и других суб образовательной деятельности.

Проектом Закона определяется:

  • цель задачи;
  • структуры и принципы организации и функционирования национальной системы квалификаций;
  • основы разработки рамок квалификаций, профессиональных стандартов, формирования и сопровождения Единого реестра квалификаций.

Также определяются:

  • полномочия государственных органов управления в сфере квалификаций, в частности, уточняются особенности статуса, задачи и полномочия Национального агентства квалификаций;
  • задачи и права отраслевых советов по развитию профессиональных квалификаций;
  • процедуры аккредитации и деятельности квалификационных центров;
  • общие основы присвоения, подтверждения, признания профессиональных квалификаций, в частности, полученных путем неформального и информационного образования, а также присвоения и подтверждения образовательных квалификаций, в частности частичных.

В соответствии с рекомендацией Совета Европы внедряется понятие микроквалификаций, особенности их получения и присвоения.

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законопроект Кабинет Министров Украины

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