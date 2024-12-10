В Украине хотят оставлять учеников учиться на второй год, но при определенных условиях

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предлагает оставлять учащихся на второй год обучения при определенных условиях, в частности, из-за длительного пропуска уроков.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила предоставить право учебным заведениям оставлять школьников на второй год обучения. С такой инициативой выступила образовательный омбудсмен Надежда Лещик во время встречи с министром образования и науки Оксеном Лесовым.

По ее словам, учеников следует оставлять на второй год при наличии одного из условий: наличия начального уровня учебных достижений ребенка, длительного пропуска уроков или отсутствия в течение одного учебного семестра.

"Предложила предоставить право учебным заведениям оставлять учащихся всех классов на второй год обучения в том же классе при одном из условий: наличии начального уровня учебных достижений ребенка, длительного пропуска уроков, отсутствии в течение одного учебного семестра по решению педагогического совета, без согласия родителей", - написала омбудсмен в Facebook.

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