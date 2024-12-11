Потеряли удостоверение УБД — какой алгоритм действий и какие документы необходимы для восстановления

Донецкий областной ТЦК и СП разъяснил вопрос возобновления удостоверения участника боевых действий.
Отмечается, что основанием для замены удостоверения является Решение (выписка из протокола) Комиссии, которая предоставляла статус участника боевых действий соответствующему лицу, или заверенные в установленном законодательством порядке их копии.
Если лицо проходит военную службу, то следует обратиться в службу персонала воинской части. Если лицо уволено – в ТЦК и СП по месту регистрации (нахождение на военном учете).
К рапорту (заявлению) лица для получения нового удостоверения прилагаются:
решение (выписка из протокола) о признании участником боевых действий;
копия удостоверения;
непригодное к использованию удостоверение;
письмо талонов и их копия;
копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);
две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.
решение (выписка из протокола) о признании участником боевых действий;
документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию о потере (похищения) удостоверения;
опубликовано объявление в печатных средствах массовой информации о недействительности утраченного (похищенного) удостоверения (с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, а также серии и номера удостоверения);
копия утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);
письмо талонов и их копия;
копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);
две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.
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