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Потеряли удостоверение УБД — какой алгоритм действий и какие документы необходимы для восстановления

07:54, 11 декабря 2024
Если лицо проходит военную службу, то для восстановления удостоверения участника боевых действий следует обратиться в службу персонала воинской части.
Потеряли удостоверение УБД — какой алгоритм действий и какие документы необходимы для восстановления
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Донецкий областной ТЦК и СП разъяснил вопрос возобновления удостоверения участника боевых действий.

Отмечается, что основанием для замены удостоверения является Решение (выписка из протокола) Комиссии, которая предоставляла статус участника боевых действий соответствующему лицу, или заверенные в установленном законодательством порядке их копии.

Если лицо проходит военную службу, то следует обратиться в службу персонала воинской части. Если лицо уволено – в ТЦК и СП по месту регистрации (нахождение на военном учете).

К рапорту (заявлению) лица для получения нового удостоверения прилагаются:

  1. Если удостоверение стало непригодным к использованию:

 решение (выписка из протокола) о признании участником боевых действий;

 копия удостоверения;

 непригодное к использованию удостоверение;

 письмо талонов и их копия;

 копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);

 две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.

  1. В связи с потерей (похищением):

 решение (выписка из протокола) о признании участником боевых действий;

 документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию о потере (похищения) удостоверения;

 опубликовано объявление в печатных средствах массовой информации о недействительности утраченного (похищенного) удостоверения (с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, а также серии и номера удостоверения);

 копия утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);

 письмо талонов и их копия;

 копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);

 две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.

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ВСУ ТЦК УБД

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