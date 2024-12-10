Объединенная палата КУС ВС сделала вывод о невозможности отдельного кассационного обжалования определения апелляционного суда о возобновлении срока на апелляционное обжалование

Постановление суда апелляционной инстанции, которой восстановлен срок на апелляционное обжалование, не подлежит отдельному обжалованию в кассационном порядке - ОП КУС ВС.

Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда сделала вывод о невозможности отдельного кассационного обжалования определения апелляционного суда о возобновлении срока на апелляционное обжалование.

Определение суда апелляционной инстанции, которой восстановлен срок на апелляционное обжалование, не подлежит отдельному обжалованию в порядке.

Если после открытия кассационного производства будет установлено, что кассационное рассмотрение осуществляется по жалобе на судебное решение, которое не подлежит кассационному обжалованию, суд кассационной инстанции должен вынести определение о закрытии кассационного производства.

К таким выводам пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 638/8600/16-к.

Закрывая кассационное производство, объединенная палата ККС ВС указала, что круг судебных решений апелляционного суда, которые могут быть пересмотрены в порядке, четко определенный законодателем в ст. 424 УПК Украины. Относительно тех определений, которые не могут обжаловаться в порядке кассационной процедуры, законодатель предусмотрел норму о том, что возражения против других определений могут быть включены в кассационную жалобу на судебное решение, принятое по результатам апелляционного производства (ч. 2 ст. 424 УПК Украины).

Определение суда апелляционной инстанции, которой восстановлен срок на апелляционное обжалование, не препятствует дальнейшему уголовному производству, поскольку после возобновления срока на апелляционное обжалование апелляционный суд открывает апелляционное производство и осуществляет апелляционное рассмотрение апелляционной жалобы.

То есть продолжается стадия апелляционного пересмотра, следствием которой будет вынесение судебного решения, которое уже подлежит кассационному обжалованию в суде кассационной инстанции. Следовательно, определение суда апелляционной инстанции, которым восстановлен срок на апелляционное обжалование, не подлежит отдельному обжалованию в порядке.

С полным текстом определения ОП КУС ВС от 2 декабря 2024 г. по делу № 638/8600/16-к (производство № 51-3838кмо22) можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

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