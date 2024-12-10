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Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо неможливості окремого касаційного оскарження ухвали апеляційного суду про поновлення строку на апеляційне оскарження

18:03, 10 грудня 2024
Ухвала суду апеляційної інстанції, якою поновлено строк на апеляційне оскарження, не підлягає окремому оскарженню в касаційному порядку — ОП ККС ВС.
Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо неможливості окремого касаційного оскарження ухвали апеляційного суду про поновлення строку на апеляційне оскарження
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Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду зробила висновок щодо неможливості окремого касаційного оскарження ухвали апеляційного суду про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Ухвала суду апеляційної інстанції, якою поновлено строк на апеляційне оскарження, не підлягає окремому оскарженню в касаційному порядку.

Якщо після відкриття касаційного провадження буде встановлено, що касаційний розгляд здійснюється за касаційною скаргою на судове рішення, яке не підлягає касаційному оскарженню, суд касаційної інстанції має постановити ухвалу про закриття касаційного провадження.

Таких висновків дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 638/8600/16-к.

Закриваючи касаційне провадження, об’єднана палата ККС ВС вказала, що коло судових рішень апеляційного суду, які можуть бути переглянуті в касаційному порядку, чітко визначене законодавцем у ст. 424 КПК України. Щодо тих ухвал, які не можуть оскаржуватися в порядку касаційної процедури, законодавець передбачив норму про те, що заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження (ч. 2 ст. 424 КПК України).

Ухвала суду апеляційної інстанції, якою поновлено строк на апеляційне оскарження, не перешкоджає подальшому кримінальному провадженню, оскільки після поновлення строку на апеляційне оскарження апеляційний суд відкриває апеляційне провадження та здійснює апеляційний розгляд апеляційної скарги. Тобто триває стадія апеляційного перегляду, наслідком якої буде постановлення судового рішення, яке вже підлягатиме касаційному оскарженню в суді касаційної інстанції. Отже, ухвала суду апеляційної інстанції, якою поновлено строк на апеляційне оскарження, не підлягає окремому оскарженню в касаційному порядку.

З повним текстом ухвали ОП ККС ВС від 2 грудня 2024 року у справі № 638/8600/16-к (провадження № 51-3838кмо22) можна буде ознайомитися в ЄДРСР.

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